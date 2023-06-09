İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3818
  • EURO
    25,2402
  • ALTIN
    1472.9
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter, Şampiyonlar Ligi finali hazırlıklarını bitirdi
Spor

Inter, Şampiyonlar Ligi finali hazırlıklarını bitirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Manchester City ile karşılaşacak Inter, hazırlıklarını tamamladı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 19:26 - Güncelleme:
Inter, Şampiyonlar Ligi finali hazırlıklarını bitirdi
ABONE OL

İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, orta sahada pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla devam etti.

Yayıncı kuruluşların saha kenarında, çok sayıda medya mensubunun da tribünden takip ettiği antrenmanda Interli futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Teknik direktör Inzaghi, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

MUHTEMEL 11

Tarihindeki 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Inter'in yarınki finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.