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Spor

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter, Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı. Müsabaka 3-3'lük beraberlikle tamamlandı ve Inter toplamda 5-3'lük skora ulaşarak yarı finale yükseldi.

20 Nisan 2023 Perşembe 00:20 - Güncelleme:
Inter, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Inter, Portekiz'in formda ekibi Benfica'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı ve Inter toplamda 5-3'lük skora ulaşarak yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Barella'nın güzel golüyle öne geçen Inter'e 38'de Aursnes yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda vites yükselten Inter 65'te Lautaro Martinez ve 78'de Joaquin Correa'nın golleriyle farkı ikiye çıkardı. 86'da Antonio Silva'nın golü sonrası maçı bırakmayan konuk ekip, 90+5'te Petar Musa'nın golüyle 3-3'lük eşitliği yakalasa da bu skor turu geçmek için yeterli olmadı.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı maçın 76. dakikasında Barella'nın yerine son 14 dakikada görev yaptı.

Bu sonuçla Inter yarı finalde ezeli rakibi Milan'la eşleşti, Benfica ise bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.

Yarı finalde ilk maçlar 9 Mayıs'ta ikinci maçlar ise 16 Mayıs'ta oynanacak.

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