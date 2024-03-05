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Spor

Inter, şampiyonluğa koşuyor!

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Inter, evinde konuk ettiği Genoa'yı 2-1 yenerek üst üste dokuzuncu kez kazanmış oldu.

5 Mart 2024 Salı 01:06 - Güncelleme:
Inter, şampiyonluğa koşuyor!
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İtalya Serie A 27. hafta maçında Inter ile Genoa karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 2-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kristjan Asllani ve 38. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez kaydetti. Genoa'nın tek golü 54. dakikada Johan Vasquez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte. üst üste dokuzuncu kez kazanan lider Inter, puanını 72 yaptı ve en yakın rakibi Juventus ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı. Genoa ise 33 puanda kaldı.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

Ligin bir sonraki maçında Inter, Bologna deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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