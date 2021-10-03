Inter, Sassuolo'yu evinde yıktı

3 Ekim 2021 Pazar 00:06 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 00:06

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

MAPEI Stadında oynanan maçı Inter 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Sassuolo Berardi'nin penaltı golüyle öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda eşitliği sağlamak için yoğun çaba sarf eden Inter, 57. dakikada 4 oyuncu birden değiştirdi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise Dzeko sahneye çıkarak maça eşitliği getirdi. 78. dakikada bu kez Inter penaltı kazandı ve Lautaro Martinez'in attığı golle Inter geriden gelerek öne geçmeyi başardı ve kalan dakikalarda da gol olmayınca mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Inter 17 puana yükselerek zirve iddiasını sürdürdü. Sassuolo ise 7 puanda kaldı.