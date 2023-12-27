Inter transferde ilk adımı atıyor!

İtalya Serie A'da lider olan ve sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Inter kış transfer dönemine hızlı giriyor.

Inter, Club Brugge forması giyen Tajon Buchanan'ı kadrosuna katmak üzere.

Belçika basınında çıkan habere göre Inter, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Club Brugge'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Buchanan ile de 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Club Brugge formasıyla 20 resmi maça çıkan Tajon Buchanan bu karşılaşmalarda 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.