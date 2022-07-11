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Spor

Inter'de Arturo Vidal ile yollar ayrıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de 35 yaşındaki oyuncu Arturo Vidal ile yolların ayrıldığı açıklandı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
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Inter, 35 yaşındaki Şilili orta saha Arturo Vidal ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Inter'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Inter, Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurur. Kulüp, Arturo'ya, takımda geçirdiği iki yıl için teşekkür eder."

FLAMENGO YOLCUSU

2020 yılından bu yana Inter forması giyen Vidal'in kısa süre içeirisnde Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer olması bekleniyor.

Şilili futbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 40 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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