Inter'de maaş krizi! Yıldızlar ayrılıyor

İtalya basınında çıkan haberlere göre Serie A'da lider olarak giden Inter finansal olarak zor günler geçiriyor.

Bankalara olan borcundan dolayı Inter, 3 yıldız oyuncusuyla yollarını ayırmak üzere.

PREMIER LİG DEVLERİ BEKLEMEDE

İtalyan gazetesi Il Giornale'de çıkan habere göre Inter sezon başında kadrosuna kattığı Marcus Thuram, Nicolo Barella ve Davide Frattesi'ye gelen teklifleri değerlendirecek.

Marcus Thuram için sezon başında da adı geçen Manchester United kış transfer döneminde Fransız yıldız için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son iki sezondur adı Liverpool ile anılan Nicolo Barella için İngiliz devinin kış transfer döneminde 55 milyon euroluk bir teklif yapacağı ve Inter'in bu teklife sıcak baktığı da iddia ediliyor.

Inter'in finansal sorunları nedeniyle ilk sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sonrasında bonservisini satın aldığı Davide Frattesi içinde Arsenal'in teklif yapacağı söylendi.

813 MİLYON EURO BORÇ

Caught Offside'da yer alan habere göre ise de Inter'in, 2023 yılı için bankalara ödemesi gerek toplam borcun 813 milyon euro olduğu iddia edildi.