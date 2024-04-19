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Spor

Inter'den Barella için dudak uçuklatan bonservis talebi!

Serie A devi Inter'in, yıldız orta sahası Nicolo Barella için beklediği bonservis gelirinin asgari 60 milyon euro olduğu aktarıldı.

19 Nisan 2024 Cuma 20:04 - Güncelleme:
Inter'den Barella için dudak uçuklatan bonservis talebi!
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Serie A'da şampiyonluğa ilerleyen Inter, kadrosunda bulunan oyuncular için de harekete geçti.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Inter, 27 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Barella'nın bonservis fiyatını belirledi.

EN AZ 60 MİLYON EURO

Haberde, Inter'in Barella için en az 60 milyon euroluk teklif beklediği ve bu değerden az olan teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

PREMIER LİG EKİPLERİ İLGİLİ

Takımında gösterdiği performansla teknik ekibin beğenisini kazanan Barella için Premier Lig'den iki takımın oyuncuyu izlediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Barella, bu sezon takımıyla 42 maça çıkarken, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. İtalyan yıldızın takımıyla 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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