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Spor

Inter'den Lautaro Martinez açıklaması!

Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, yıldız golcüleri Lautaro Martinez için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs 2024 Salı 20:01 - Güncelleme:
Inter'den Lautaro Martinez açıklaması!
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Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Zanetti, geleceği merak konusu olan takım kaptanı Lautaro Martinez'in takımda kalacağını söyledi. Arjantinli futbol adamı, "Lautaro burada mutlu, Inter onun ailesi. Büyük bir aidiyet gösteriyor. Örnek bir kaptan oldu. Onunla ilgili en çok sevdiğim şey, her yıl kendini geliştirmesi. Gelecek sezon da kaptanımız olarak kalacak." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Inter'in bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Arjantinli Martinez, 42 maça çıktı ve 26 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

MARTINEZ'İN SÖZLEŞMESİ

Lautaro Martinez'in kulübü Inter ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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