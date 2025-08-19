İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8924
  • EURO
    47,7085
  • ALTIN
    4363.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter'den Mehdi Taremi kararı

Inter'de gözden çıkarılan Mehdi Taremi, yeni sezonda A takım planlamasında yer almıyor. İtalyan basının haberine göre İranlı golcü oyuncu, transfer süreci netleşene kadar Inter'in U23 takımıyla antrenmanlara çıkacak.

Haber Merkezi19 Ağustos 2025 Salı 18:21 - Güncelleme:
Inter'den Mehdi Taremi kararı
ABONE OL

Inter'de gözden çıkarılan Mehdi Taremi, yeni sezonda A takım planlamasında yer almıyor.

Sky Sport'un haberine göre, İranlı golcü oyuncu, transfer süreci netleşene kadar Inter'in U23 takımıyla antrenmanlara çıkacak.

33 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Cristian Chivu'nun planlarında yer almıyor. Taremi, geçtiğimiz dönemde yaşanan jeopolitik kriz nedeniyle İran'da mahsur kalmış ve bu sebeple FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı.

Artık antrenmanlara başlayabilecek durumda olan Taremi, A takıma değil, Stefano Vecchi yönetimindeki U23 takımına katıldı. Bu karar, oyuncunun fiziksel olarak hazır olmasını ve uygun bir teklif gelene kadar "bekleme modunda" kalmasını sağlamak amacıyla alındı.

BEŞİKTAŞ YAKIN TAKİPTE

Transfer için en ciddi ilgi Premier Lig ekiplerinden geliyor. Fulham, Leeds United ve West Ham United, deneyimli golcüyü kadrolarına katmak istiyor. Ayrıca, Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Brezilya'dan Flamengo ve Botafogo'nun da oyuncu için girişimde bulunduğu ancak Taremi'nin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor.

Taremi'nin kısa süre içinde yeni kulübünün netleşmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaza anı güvenlik kamerasında! Geri vitese alıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.