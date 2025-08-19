Inter'den Mehdi Taremi kararı

Inter'de gözden çıkarılan Mehdi Taremi, yeni sezonda A takım planlamasında yer almıyor.

Sky Sport'un haberine göre, İranlı golcü oyuncu, transfer süreci netleşene kadar Inter'in U23 takımıyla antrenmanlara çıkacak.

33 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Cristian Chivu'nun planlarında yer almıyor. Taremi, geçtiğimiz dönemde yaşanan jeopolitik kriz nedeniyle İran'da mahsur kalmış ve bu sebeple FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı.

Artık antrenmanlara başlayabilecek durumda olan Taremi, A takıma değil, Stefano Vecchi yönetimindeki U23 takımına katıldı. Bu karar, oyuncunun fiziksel olarak hazır olmasını ve uygun bir teklif gelene kadar "bekleme modunda" kalmasını sağlamak amacıyla alındı.

BEŞİKTAŞ YAKIN TAKİPTE

Transfer için en ciddi ilgi Premier Lig ekiplerinden geliyor. Fulham, Leeds United ve West Ham United, deneyimli golcüyü kadrolarına katmak istiyor. Ayrıca, Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Brezilya'dan Flamengo ve Botafogo'nun da oyuncu için girişimde bulunduğu ancak Taremi'nin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor.

Taremi'nin kısa süre içinde yeni kulübünün netleşmesi bekleniyor.