Inter'e çeyrek final için beraberlik yetti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Porto, sahasında Inter'i konuk etti.

Dragao Stadyumu'nda oynanan maçta iki takımın da hücumları sonuç getirmedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İtalya'daki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Inter, tur atladı. Inter'e söz konusu maçta galibiyeti Romelu Lukaku 86. dakikada attığı golle getirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Inter'in rakibi, 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.