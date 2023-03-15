İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2023 Çarşamba / 23 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9893
  • EURO
    20,3867
  • ALTIN
    1162.66
  • BIST100
    5207.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter'e çeyrek final için beraberlik yetti
Spor

Inter'e çeyrek final için beraberlik yetti

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda konuğu olduğu Porto ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

15 Mart 2023 Çarşamba 01:01 - Güncelleme:
Inter'e çeyrek final için beraberlik yetti
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Porto, sahasında Inter'i konuk etti.

Dragao Stadyumu'nda oynanan maçta iki takımın da hücumları sonuç getirmedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İtalya'daki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Inter, tur atladı. Inter'e söz konusu maçta galibiyeti Romelu Lukaku 86. dakikada attığı golle getirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Inter'in rakibi, 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.