İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2023 Salı / 3 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8049
  • EURO
    20,4712
  • ALTIN
    1171.29
  • BIST100
    5404.43
Spor

Inter'e Empoli darbesi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Empoli'ye 1-0 yenildi.

AA24 Ocak 2023 Salı 09:28 - Güncelleme:
Inter'e Empoli darbesi
ABONE OL

Ligin iddialı takımlarından Inter, orta sıralardaki Empoli'yi Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti.

Mücadelenin 40. dakikasında Milan Skriniar'ın çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ev sahibi takım kalan dakikaları bir kişi eksik oynadı.

Empoli, rakibinin 10 kişi olmasının da verdiği avantajla 66. dakikada Tommaso Baldanzi'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Empoli, Inter'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 3 puan alan taraf oldu. Empoli, 25 puanla 9. sıraya yükseldi.

Inter ise geçen hafta İtalya Süper Kupasını kazanma başarısını gösterdikten sonra ligde çıktığı ilk maçta sahadan yenik ayrıldı ve zirveyle puan farkının açılmasına engel olamadı. Inter, ligin 19 maçlık ilk yarısında, 6. mağlubiyetini aldı.

Inter, 50 puanlı lider Napoli'nin 13 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Ayrıca, mavi-siyahlıların ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı Empoli maçında 90 dakika forma giydi.

Serie A'nın 19. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta Bologna ile Cremonese 1-1 berabere kaldı.

Ligde 24 Ocak Salı günü oynanacak olan Lazio-Milan müsabakasıyla 19. hafta mücadeleleri tamamlanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.