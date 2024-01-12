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Spor

Inter'i bin pişman etti! Edin Dzeko'dan büyüleyici performans

Fenerbahçe'nin 37'lik golcüsü Edin Dzeko performansı ile izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Boşnak yıldız bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 20 gol, 7 asiste imza attı ve yaşın bir sayıdan ibaret olduğunu tekrar hatırlattı. İşte detaylar...

Sabah12 Ocak 2024 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Inter'i bin pişman etti! Edin Dzeko'dan büyüleyici performans
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, attığı gollerin aynı sıra sergilediği oyunla da taraftarların gönlüne taht kurdu.

Her geçen gün performansını yukarı çeken Boşnak yıldız, Konyaspor karşısında da yaptığı hat-trickle yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha ispatladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Dzeko, 20 gol atarken 7 de asist yaptı.

ICARDI İLE FARKI AÇTI

Ligde ise 18 maçta 16 kez ağları havalandıran 37 yaşındaki golcü, gol krallığı yarışında da Galatasaraylı Mauro İcardi'ye 4 gollük fark attı.

INTER'İ PİŞMAN ETTİ

Krallık yarışında zirvede yer alan Dzeko'nun bu performansına İtalyan basını da kayıtsız kalmadı. Çizme medyası, "Dzeko, Fenerbahçe'de büyülemeye devam ediyor" başlığını atarken, Dzeko'nun performansı sonrasında Inter'in pişman olduğunu yazdı.

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