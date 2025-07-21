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Spor

Inter'in Mehdi Taremi için beklentisi en az 10 milyon euro

Inter geçen yaz bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Mehdi Taremi'nin performansından memnun değil. İtalyan ekibi oyuncuyu satış listesine koydu. Inter'in Mehdi Taremi transferinden beklentisi en az 10 milyon euro.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Inter'in Mehdi Taremi için beklentisi en az 10 milyon euro
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Inter, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mehdi Taremi ile yolları ayırma kararı aldı.

EN AZ 10 MİLYON EURO

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre 33 yaşındaki İranlı golcü, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle kulüp tarafından satış listesine konuldu. Inter, oyuncunun yıllık 4 milyon euroyu bulan maaş yükünden kurtulmak ve 2027'ye kadar süren sözleşmesinden gelir elde etmek istiyor. Kulüp, Taremi için minimum 10 milyon euroluk bir bonservis geliri hedefliyor.

3 GOL VE 9 ASİST

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Taremi, sadece 3 gol ve 9 asist üretebildi. Performansı, kulübün beklentilerinin oldukça gerisinde kaldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Taremi'nin menajerine yeni bir kulüp bulma talimatı verildi.

BEŞİKTAŞ PREMIER LİG KULÜPLERİYLE YARIŞIYOR

Bu süreçte üç kulüp devreye girdi: Beşiktaş ile İngiltere Premier Lig ekipleri Fulham ve West Ham United. Özellikle Premier Lig'e sıcak bakan Taremi'nin, Beşiktaş'ın cazip proje ve Avrupa Kupaları hedefini de dikkate aldığı belirtildi.

Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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