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Spor

İnter'in şampiyonluğu Süper Lig şampiyonuna yaradı!

Inter'in Serie A'da Şampiyonlar Ligi vizesi almasıyla Spor Toto Süper Lig şampiyonunun elemelere 1 değil 2. Tur'dan katılması kesinleşti.

28 Mayıs 2023 Pazar 00:46 - Güncelleme:
İnter'in şampiyonluğu Süper Lig şampiyonuna yaradı!
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Serie A'da Inter'in ilk 4 sırayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesi Süper Lig şampiyonuna yaradı.

Mevcut ülke puanına göre Süper Lig'in şampiyonu Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 1. Tur'dan katılacaktı ancak Inter'in Serie A'da ilk 4'ü garantilemesi Süper Lig şampiyonunu bir üst tura yükseltti. Buna göre Süper Lig'de şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 1. ön eleme turu yerine 2. ön eleme turundan başlama hakkı kazanmış oldu.

Bu değişiklikle Süper Lig şampiyonu 1. ön eleme turu maçı için 11-12 Temmuz yerine 2. ön eleme turuna 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.

Süper Lig şampiyonu bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.

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