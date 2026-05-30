30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
İran, FIFA'dan cevap bekliyor

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran, FIFA'dan gelecek cevaba kilitlendi. İran Milli Takımı'nın ABD'ye gidişiyle alakalı yaşadığı vize sürecine ilişkin İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, 'Hem ABD hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olmamız gerekiyor.' dedi.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 09:07 - Güncelleme:
İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, Dünya Kupası için kafilelerinin hem ABD hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olması gerektiğini belirterek, FIFA'nın bu hafta kendilerine sonucun iletileceği yönünde cevap verdiğini söyledi.

Antalya'da İran ile Gambiya milli takımları arasında oynanan hazırlık maçı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Nabi, İran Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gidişiyle alakalı yaşadığı vize sürecine ilişkin bir soru üzerine, bir hafta sonra Meksika'ya gitmeleri gerektiğini ancak bu sorunun cevabını bulmak isteyenlerin FIFA'ya sorması gerektiğini dile getirdi.

FIFA'ya vize durumu hakkında bir e-posta gönderdiklerini belirten Nabi, "Bildiğiniz gibi hem ABD hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olmamız gerekiyor ve FIFA bu hafta sonuçların bize iletileceği yanıtını verdi." dedi.

Yaşanan sürecin adil olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine de Nabi, "İnsanlar ve medya bunun adil olup olmadığını biliyor. Teknik ekibimiz ve oyuncular teknik konulara odaklanıyor. Biz yönetim olarak bunun üzerine çalışacağız ve antrenör, oyuncular ve tüm teknik ekip sadece antrenmanlara odaklanacak." diye konuştu.

