İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9015
  • EURO
    53,6111
  • ALTIN
    6722.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İran'dan geri dönüş! Gambiya'yı 3 golle geçti
Spor

İran'dan geri dönüş! Gambiya'yı 3 golle geçti

Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Takımı, hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 mağlup etti.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 21:42 - Güncelleme:
İran'dan geri dönüş! Gambiya'yı 3 golle geçti
ABONE OL

İran ile Gambiya A milli futbol takımları, Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi Sahası'nda oynanan karşılaşmayı, hakemler Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Gökhan Barçın yönetti. Maçta 4. hakem olarak da Yasin Kol görev aldı.

Maçın ilk yarısı, 42. dakikada Omar Colley'in attığı golle Gambiya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İran, 47. dakikada Arya Yousefi, 59. dakikada Ramin Rezaeian ve 68. dakikada Mehdi Taremi'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 4 Haziran'da da Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Araçtan inip saldırdılar! Trafik magandalığının cezası ağır oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.