09 Ekim 2020 Cuma 20:08 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 20:19

Teknik direktör İrfan Buz, Skorer'e konuştu. Buz, Süper Lig'in ilk 4 haftasını değerlendirirken A Milli takım ve transfer çalışmalarıyla ilgili de önemli açıklamalara imza attı. İrfan Buz'un açıklamalarının önemli satır başları:



'MİLLİ TAKIM İYİ MÜCADELE VERDİ'



Almanya gerçekten çok büyük bir ekol. 4 tane Dünya Şampiyonluğu kazandılar. Çeşitli kupalarda başarıları var. Ekol olan bir ülkeye karşı bence çok güzel bir futbol oynandı. Özellikle, baskı ve cesaret anlamında Milli Takımın iyi bir mücadele verdiğini düşünüyorum.

'BAYERN'DE İLK 11 OYNAR'

Ozan Tufan’a biz o şansı Bursaspor döneminde vermiştik. Altyapıdan çıkarıp, direkt oynattık. Ozan da üstüne çok koydu. Ozan Tufan çok potansiyelli bir oyuncu, ona inancım her zaman tamdı. Gerçekten bunu iddia ediyorum, Ozan Tufan bugün Bayern Münih’e transfer olsa ilk 11’de oynar.

'BUNU YAPABİLECEK POTANSİYEL MEVCUT'



Üst seviyeye çıkmak için, Avrupa’nın büyük takımlarına gidebilir. Çünkü, karşılaştırma yaptığınızda Almanya ile oynan maçta Ozan, Bayer Leverkusen’den Chelsea’ye 70-80 milyon eurolara giden Kai Havertz’den aşağı bir performans ile oynamadı. Ozan’da bunu yapabilecek potansiyel mevcut.