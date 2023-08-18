İrfan Can Eğribayat: Fenerbahçe beni bunları yapabilmem için beni transfer etti

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, UEFA Konferans Ligi'nde oynadıkları Maribor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçta kurtardığı penaltının yanı sıra kritik 3 kurtarış yapan Eğribayat, maç sonrası şunları söyledi:

"İlk Avrupa maçımdı bu. Buralara gelebilmek için çok çalıştım, çok çabaladım. İlk maçımda penaltı kurtarmak ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki kurtarışlar oldu ama takımca kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Hem Avrupa'da hem ligde böyle başarılı sonuçlarla devam ederiz.

"PENALTIDA İSTATİSTİKLERE GÜVENDİM"

"Her maçtan önce penaltılara çalışıyoruz. Yüzde 80 sağa vuruyormuş oyuncu. İstatistiklere güvendim ve sağa atladım. Kurtarışlar tabii ki oldu ve olması için kaledeyiz. Fenerbahçe beni sağolsun bunları yapabilmem için beni transfer etti. Ben büyük Fenerbahçe'ye yakışmak için elimden geleni yapacağım."

"RAKİP BANA KÜFÜR ETTİ"

"İkinci yarı ben daha kaleye giderken rakip taraftarlar direkt bana İngilizce küfür etmeye başladı. Sakin olun dedim. Devam ettiler. Çakmak attılar. Vida attılar. Atabilirsiniz dedim. Bizim taraftarlarımıza da ilk saldıranlar onlarmış.