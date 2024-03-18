İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2869
  • EURO
    35,206
  • ALTIN
    2235
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz paylaşımı!
Spor

İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz paylaşımı!

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor maçı sonrası Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

18 Mart 2024 Pazartesi 00:56 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz paylaşımı!
ABONE OL

Fenerbahçe futbolcusu İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor maçı sonrası Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Egemen Korkmaz'ı yediği ekmek yediği yere ihanet etmekle suçlayan İrfan Can, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Maçın ardından yaşanan arbedede Egemen Korkmaz'ın, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat'a saldırı girişiminde bulunması sosyal medyada gündem olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.