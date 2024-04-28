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  • İrfan Can Kahveci bu sezon bir başka! Derbide kariyer rekorunu kırdı
Spor

İrfan Can Kahveci bu sezon bir başka! Derbide kariyer rekorunu kırdı

Süper Lig'in 34. haftasında (dün akşam Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Derbide sarı lacivertlilerin ikinci golü kaydeden ve bu sezonun en formda ismi İrfan Can Kahveci de kariyer rekorunu yeniledi. İşte detaylar...

28 Nisan 2024 Pazar 09:20 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci bu sezon bir başka! Derbide kariyer rekorunu kırdı
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, kendi kariyer rekorunu kırdı.

FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 69. dakikasında Michy Batshuayi presi sonrası topu kazandı. Belçikalı forvetin pasında İrfan Can Kahveci ayak içiyle ağları havalandırdı.

MUHTEŞEM PERFORMANS

İrfan Can Kahveci derbide attığı golle bu sezon Süper Lig'de 12. kez ağları havalandırdı. İrfan Can toplamda ise 18 gol 12 asist ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

'BUNDAN DA DERS ÇIKARTACAĞIZ'

İrfan Can Kahveci maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kalan tüm maçları kazanmak istediklerini vurgulayan İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Maça çok iyi başladık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kalitemizi göstermeye çalıştık. 2-0'dan sonra daha iyi olabilirdik. Bundan da ders çıkartacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanacağız ve sonuca bakacağız."

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