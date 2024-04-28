İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, kendi kariyer rekorunu kırdı.

FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 69. dakikasında Michy Batshuayi presi sonrası topu kazandı. Belçikalı forvetin pasında İrfan Can Kahveci ayak içiyle ağları havalandırdı.

MUHTEŞEM PERFORMANS

İrfan Can Kahveci derbide attığı golle bu sezon Süper Lig'de 12. kez ağları havalandırdı. İrfan Can toplamda ise 18 gol 12 asist ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

'BUNDAN DA DERS ÇIKARTACAĞIZ'

İrfan Can Kahveci maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kalan tüm maçları kazanmak istediklerini vurgulayan İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Maça çok iyi başladık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kalitemizi göstermeye çalıştık. 2-0'dan sonra daha iyi olabilirdik. Bundan da ders çıkartacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanacağız ve sonuca bakacağız."