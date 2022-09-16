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Spor

İrfan Can Kahveci: İsimler değişiyor ama bir şey fark etmiyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2022 Cuma 00:46 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, Rennes maçı sonrası konuştu.

İki farklı geriye düşmelerine rağmen maçı çevirdikleri için mutlu olduklarını belirten Kahveci, "Bugün yenebilirdik de 2-0 geriye düşsek de inanancımızı yitirmedik. Takıma çok inanıyorum. Çok iyi bir takım olduk, isimler değişiyor ama bir şey fark etmiyor, mutluyuz." açıklaamsını yaptı.

Attığı klas golle ilgili de konuşan İrfan Can, "Boşluk bulunca denemeye çalışıyorum. Kazanmak isterdik, inşallah diğer maçları kazanıp lider olarak çıkarız gruptan." diye konuştu.

Kırmızı kart pozisyonuyla ilgili ise başarılı oyuncu, "Koşarken rakibim itti, ardından ben ittim, sonra dirsek attı bana. Biliyordum kırmızı kart olduğunu o yüzden itiraz ettim." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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