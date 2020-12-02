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  • İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık
Spor

İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık

Medipol Başakşehir'de RB Leipzig'e 4-3 yenildikleri maçta yıldızlaşan ve 3 golle hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

02 Aralık 2020 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:43
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Başakşehir'de RB Leipzig'e 4-3 yenildikleri maçta harika 3 golle hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrasında konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen İrfan Can, "İlk hat-trickim Şampiyonlar Ligi'ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir grup şansımıza çıktı, yine de kıran kırana bir mücadele verdik. Bu maçta gruptan çıkma umutlarını sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık, üzgünüm." dedi.

Yedikleri 4. golün nedeni sorulan yıldız oyuncu, "3-3'ken kazanmak için öne çıktık, rakipte de kaliteli ayaklar var, şansı değerlendiriyorlar. Onlar da şansını değerlendirdi." cevabını verdi.

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