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  • İrfan Can Kahveci-Mesut Özil olayında istenen olmadı! Yılın sürprizi gerçekleşemedi
Spor

İrfan Can Kahveci-Mesut Özil olayında istenen olmadı! Yılın sürprizi gerçekleşemedi

İrfan Can Kahveci, yıldız oyuncu Mesut Özil'e Çorum FK'yı satın alması için arabulucu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile Çorum FK Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın'ı iletişime geçiren İrfan Can Kahveci'nin isteği gerçekleşmedi. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Şubat 2022 Cuma 18:46 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 18:46
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in kulüp satın almak istemesinin ardından İrfan Can Kahveci, yıldız isme Çorum FK'yı tavsiye etmişti. Mesut Özil ve Çorum FK Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın arasında arabuluculuk yapan İrfan Can Kahveci'nin çabası boşa gitti. Özil, son anda kulüp almaktan vazgeçti.

İRFAN CAN KAHVECİ ÇOK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın almak istediği gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu sarı-lacivertli takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den bilgi almıştı. İrfan Can Kahveci de yıldız oyuncunun Çorum FK'yı satın almasını çok istemişti.

MESUT ÖZİL VAZGEÇTİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in ise takım satın almaktan vazgeçtiği ve yatırımını başka bir alanda yapmak istediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu yatırımından vazgeçmesine başkan Ali Koç'un sözlerinin neden olduğu düşünülüyor.

ALİ KOÇ: ARTIK İŞİNE ODAKLANMASI LAZIM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu için "Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Hepimiz Mesut'un neler yapabileceğini biliyoruz." İfadelerine yer verdi.

Star Gazetesi

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