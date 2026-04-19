İrfan Can Kahveci resitali! Kornerden ağlara gönderdi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya ise ev sahibi ekipte forma giyen İrfan Can Kahveci'nin attığı gol damga vurdu. Milli futbolcu, mücadelenin 60. dakikasında korner vuruşunda topu ağları gönderdi.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 16:22 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Kasımpaşa'nın Alanyaspor'u ağırladığı maça İrfan Can Kahveci damga vurdu. İlk yarıda da kornerden direkt kaleyi deneyen ve gole çok yaklaşan İrfan Can Kahveci, 60. dakikada ikinci denemesinde golü attı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN İNANILMAZ GOL

Karşılaşmaya damga vuran isim İrfan Can Kahveci, ilk yarınınn son saniyelerinde kornerden direkt kaleye attığı şutla gole çok yaklaştı. Mücadelenin 60. saniyesinde yine kornerden şansını deneyen milli oyuncu, bu kez başarılı olarak inanılmaz bir gole imza attı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Kasımpaşa formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 925 dakika sahada kalan 30 yaşındaki milli oyuncu, 2 gol ve 3 asistle skora etki etti.

