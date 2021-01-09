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Spor

İrfan Can Kahveci, Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan dikkat çeken gol sevinci

Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci ve Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'de oynadıkları maçlarda attıkları golden sonra yaptıkları aynı gol sevinciyle dikkat çekti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 22:37 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 22:37
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Yakın arkadaş oldukları bilinen Başakşehir futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray oyuncuları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, bu haftaki gol sevinçlerini benzer şekilde kutladı.

İrfan Can'ın Erzurumspor maçındaki gol sevincine nazire yapan Taylan ve Oğulcan, transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.

Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada İrfan Can'ı takımında görmek istediğini belirtirken sarı kırmızılı iki futbolcunun gol sevinçleri dikkatlerden kaçmadı.

Karşılaşma sonrası her iki futbolcu da sosyal medya hesaplarından Gençlerbirliği maçındaki gol sevinçlerini paylaştı.

Antalyalı ve Oğulcan'ın bu sevinçleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

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