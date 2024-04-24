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Spor

İrfan Can Kahveci transferini duyurdular! Fenerbahçe'ye piyango vurdu

İrfan Can Kahveci için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezon Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan milli yıldızın sezon sonu Avrupa'ya yelken açacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Sabah24 Nisan 2024 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci transferini duyurdular! Fenerbahçe'ye piyango vurdu
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İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte küllerinden doğan ve kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, yuvadan uçan ilk isim olacak.

Sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan tecrübeli oyuncu için İspanya'dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

20 MİLYONA RET

İspanyol devi Sevilla, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye 20 milyon dolarlık bir teklif yaptı. Fakat Fenerbahçe'nin bu dev teklifi reddettiği öğrenildi.

Ayrıca İspanyol basınında çıkan haberlerde Sevilla'nın, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için çok uğraşacağı ancak Newcastle United, Lazio ve Rennes'in de bu transferde olduğu için zorlanacağı söylendi.

44 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci bu karşılaşmalarda 17 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

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