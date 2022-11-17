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Spor

İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

TFF irfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün kulüpleriyle varılan mutabakat neticesinde A Milli takım aday kadrosundan çıkarıldıklarını açıkladı.

DHA17 Kasım 2022 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
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TFF'den açıklama: "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı."

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

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