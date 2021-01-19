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Spor

İrfan Can Kahveci'nin babası, Hacı Bektaş Kahveci: İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gitmek istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediği Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile ilgili babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu. Kahveci, 'İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor.' dedi.

19 Ocak 2021 Salı 00:54 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 01:02
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediği Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile ilgili babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci: "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

"İRFAN CAN FENERBAHÇELİYDİ..."

İrfan Can'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." dedi.

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