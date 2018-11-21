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İrlanda Martin O'Neill'a teşekkür etti

İrlanda Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Martin O'Neill ile yollarını ayırdı.

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Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana İrlanda Mili  Takımı'nı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı  anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, antrenör Roy Keane'in de görevinden ayrıldığı kaydedildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda O'Neill ile son 16 turuna çıkan  İrlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu galibiyetsiz kapatarak C Ligi'ne düştü.

O'Neill yönetiminde 55 maça çıkan İrlanda, sahadan 19 kez galibiyetle  ayrılırken, 16 mücadelede ise mağlup oldu.

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