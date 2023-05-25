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Spor

Isaac Cofie: Güçlü bir takıma karşı oynadık

Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Isaac Cofie, 3-0'lık skorla mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

25 Mayıs 2023 Perşembe 00:31 - Güncelleme:
Isaac Cofie: Güçlü bir takıma karşı oynadık
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Demir Grup Sivassporlu Isaac Cofie, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivassporlu Isaac Cofie, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından zor bir maç olduğunu söyleyen Isaac Cofie, "Çok zor bir maçtı. Maçı kaybettik, kupadan elendik. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Şimdi önemli olan pazar günkü maçta elimizden geleni yapıp kazanmak. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Isaac Cofie, 77. dakikada yerini Mustapha Yatabare'ye bırakmıştı.

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