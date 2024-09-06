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Spor

İşgalci İsrail'e tepkiler devam ediyor! Güney Koreli taraftarlardan Filistin'e tam destek

2026 Dünya Kupası Asya kıtası elemelerinde Filistin Milli Takımı ile Güney Kore Milli Takımı karşı karşıya geldi. Güney Kore taraftarlar oynanan maçta Filistin halkına desteğini gösterdi ve İsrail'in katliamlarını protesto etti. İşte detaylar...

6 Eylül 2024 Cuma 10:53 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e tepkiler devam ediyor! Güney Koreli taraftarlardan Filistin'e tam destek
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2026 Dünya Kupası Asya kıtası elemelerinde Filistin Milli Takımı deplasmanda Güney Kore ile 0-0 berabere kaldı.

Maç öncesi Güney Koreliler, Gazze'ye dayanışma mesajı göndermek için tribünlerde dev bir Filistin bayrağı açtı.

Ayrıca Güney Koreli taraftarlar ellerinde bayraklarla da Filistin'e desteklerini gösterdi ve dünyanın İsrail'in katliamlarına sessiz kalmasını protesto eden pankartlar açtı.

Maç öncesi Güney Koreli sivil toplum kuruluşları stada gelen vatandaşlarına İsrail'in Gazze'deki katliamlarıyla ilgili broşürler dağıttı.

Filistin Milli Takımı'nda Şili'de doğan ve futbol hayatını bu ülkede sürdüren Jonathan Cantillana ve Camilo Saldana da forma giydi.

İşte Güney Koreli taraftarların Filistin'e desteklerini gösterdikleri o anlar...

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