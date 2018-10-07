Işıtan Gün: Phillip Cocu'nun kimliğini hiç kimse tartışamaz
Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın Türk sahibi Işıtan Gün, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu'yla ilgili flaş bir yorumda bulundu.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Işıtan Gün, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın almıştı.
Kulüp, Işıtan Gün'ün başkanlığında 16 yıl aradan sonra yeniden Eredivisie Ligi'ne yükselme başarısı göstermişti.
FOX Sports Hollanda'ya konuşan Türk iş adamı, takımının yanı sıra Fenerbahçe'deki son durumu da değerlendirdi.
Gün, Phillip Cocu'yla ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Phillip Cocu'nun kimliğini hiç kimse tartışamaz. O, harika bir antrenör. Kendisine yeterli zaman verildiği takdirde başarılı olacaktır. Buna inanıyorum."
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