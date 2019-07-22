Fenerbahçe transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken İskoç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri Sarı-Lacivertli kulübün Glasgow Rangers'ın 23 yaşındaki gol makinesi Morelos'u transfer etmek için teklifte bulunduğunu ve görüşmelerin tam gaz devam ettiğini okurlarına duyurdu.

İskoç basını Fenerbahçe'nin bu transferi para+takas formülüyle gerçekleştirmek istediğini öne sürerken Reyes ve Frey'in takasta adının geçtiğini iddia etti. Morelos'u kiralık olarak göndermek istemeyen Rangers ise kısa bir süre önce Frankfurt'tan gelen teklifi reddederek Kolombiyalı golcü için 23 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti.

COMOLLİ DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers'ta oynadığı 48 resmi maçta 31 gol atan Kolombiyalı golcünün transferi için Sportif Direktör Comolli'nin devrede olduğu öne sürüldü. (Sporx)

ALFREDO MORELOS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? HANGİ MEVKİDE GÖREV ALIYOR?

Forvet mevkii’nde görev alan futbolcu Alfredo Morelos Kolombiya asıllıdır. 1996 senesinde Kolombiya’da dünyaya gelmiş, futbol kariyerine Medellin takımı ile adım atmıştır.

2016 yılında Finlandiya ekiplerinden Helsinki takımına kiralık olarak gitti. Sezon sonunda ise 500 Bin Euro imza ve bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur.

2017 sezonunda ise İskoçya’nın dev ekiplerinden Glasgow Rangers takımına 1.20 Milyon Euro bonservis ve 1 Milyon Euro imza karşılığında transferi gerçekleşmiştir.

Transfermarkt verilerine göre Alfredo Morelos’un güncel piyasa değeri 3 milyon Euro’dur.