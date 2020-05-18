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Spor

İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:19
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İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership kulüplerinin ligin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayacağı konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardığı duyuruldu.

SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi.

Buna göre 2,66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0,76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı.

Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.

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