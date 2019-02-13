Islam Slimani: Gollere ligde devam edeceğim
Avrupa’da üçüncü golünü atan Kanarya’nın Cezayirli oyuncusu, “Zenit maçı benim için yeni bir başlangıç. Gollere ligde devam edeceğim” dedi.
- StarSpor
KANARYA’NIN suskun golcüsü İslam Slimani en kritik maçta ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde Zenit’i 1-0 yendiği maçta fileleri havalandıran ve gol hasretini bitiren Cezayirli futbolcu gelecek için umutlu konuşarak “Gollere devam. Ben daha bitmedim” mesajı verdi. Slimani, “Bu sezonki performansımdan ben de memnun değilim. Ancak Zenit’e attığım gol benim için yeni bir başlangıç olacak. Gollere ligde de devam edeceğim. Puan cetvelindeki yerimizden hiçbirimiz memnun değiliz. Süratle yukarılara çıkmak için ben de elimden geleni yapıp, golümü atacağım” şeklinde konuştu. Öte yandan Slimani, Zenit’in filelerini havalandırırken, altıncı Avrupa Ligi karşılaşmasında üçüncü golünü attı. Avrupa’da her iki maçta bir golü bulunan 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye karnesi ise zayıf. Slimani ligde 14 maçta bir, Türkiye Kupası’da da 3 maçta bir gol atarken, toplamda 17 maçta iki golde kaldı.
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