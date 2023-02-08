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Spor

Ismael Garcia Gomez'den Volkan Demirel açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ekibinde görev alan antrenör Ismael Garcia Gomez, ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu.

NTV Spor8 Şubat 2023 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Ismael Garcia Gomez'den Volkan Demirel açıklaması!
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İspanyol antrenör, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınına konuşan Ismael Garcia Gomez, "6 gün içerisinde Gaziantep ile oynayacaktık. Talihsizlikler tahmin edilemez. Hayat böyledir. Pazartesi sabahı çok fazla mesaj aldım. Çok fazla belirsizlik vardı ve hala var. İnsanlar çok endişeli ama çok fazla empati de görüyorum. Yardım etmek için arabalarla bölgeye gitmek isteyen insanlar tanıyorum, çünkü depremden etkilenen bölgedeki havaalanları kapalı" açıklamasında bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR ÜLKE"

Gomez sözlerinin devamında; "Galatasaray ve elbette Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük kulüpler depremzedelere yardım etmek için birlik oldular. Gıda, ilaç ve birçok yardım malzemesi topladılar. Bu ülke, başkasının acısını paylaşma ve birbirine yardım etme konusunda çok büyük bir ülkeymiş." sözlerini sarf etti.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Gomez, depremi şiddetli bir şekilde yaşayan Hatayspor için de konuşurken, "Teknik direktörüm, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in bir arkadaşı. Volkan Demirel, pazar günkü maça birkaç arkadaşını davet etmiş. O gece otelde kalmışlar ve şimdi hayatlarını kaybettiler. Bunun onun için ne anlama geldiğini hayal edin." sözlerini sarf etti.

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