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İsmail Balaban'dan altın kemer açıklaması

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivanlığı elde eden İsmail Balaban, hedefinin altın kemeri tekrar kuşanmak olduğunu söyledi.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivanlığı elde eden İsmail Balaban, hedefinin altın kemeri tekrar kuşanmak olduğunu söyledi.
 
Balaban, Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bir araya geldiği Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, güreş kariyerinin tesadüflerle başladığını dile getirdi.
 
Elmalı ilçesinin önceden köy statüsünde olan Akçay Mahallesi'nde dünyaya geldiğini ve ikizi Turan Balaban ile ortaokul yıllarından itibaren bahçe işlerinde ailesine yardım ettiklerini anlatan İsmail, sürekli tarlada çalıştıkları için fiziklerinin güçlü olduğunu ve bunu gören komşularının hep güreşçi olmaları yönünde kendilerine uyarılarda bulunduğunu kaydetti.
 
Antalya bölgesinde yağlı güreşin çok sevildiğini ve güreş yapan sporculara çok değer verildiğini vurgulayan İsmail Balaban, "Biz de heves ettik ve güreşmeye başladık. İkinci çıktığımız güreşte ikizimle final yaptık. Herkes 'Bu çocuklar da nereden çıktı' diye düşündü ve şaşırdı. Bahçede çalışmanın verdiği kuvvet ve dayanıklılıkla bunu başardık. Güreş tekniğimiz yoktu." diye konuştu.
 
"Başarılı olmaktan başka seçeneğimiz yoktu" 
 
İsmail Balaban, köy şartlarında güreşte ilerlemenin mümkün olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güreş, bizim köyden çıkmamız, kendimizi kurtarmamız için çıkış kapısıydı. Güreşte başarılı olmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Kendimize inandık. Bu işe baş koyduk. 'Başaracağız' dedik. Antalya'ya gelerek profesyonel olarak yapmaya başladık. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahip çıktı. Her boyda dereceler elde ederek ikizimle başpehlivanlığa yükseldik. Başpehlivanlıktaki ilk yılımda, yani 2013'de Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmanın gururunu yaşadım. Aynı başarıyı 2017 yılında da tekrarladım. Hedefim tekrar altın kemeri kuşanmak. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalara, antrenmanlara başladık."
 
Sağlığı el verdiği sürece hayallerini gerçekleştirmek için çaba göstereceğine işaret eden başpehlivan İsmail, "Sporcu kimliğimizin yanı sıra eğitimi de ihmal etmedik. İkizimle yüksek lisans yapıyoruz. İleride akademisyen olarak tecrübelerimizi, bilgilerimizi gençlerle paylaşmak istiyoruz. İki kulvarda da azimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Bireysel sporlarda sponsorlukların çok önemli olduğuna dikkati çeken İsmail Balaban, imkansızlıklardan dolayı birçok sporcunun sporu bırakmak zorunda kaldığını aktardı.
 
İsmail Balaban, Türkiye'yi temsil eden sporcuların çıkması için maddi desteğin sürekli verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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