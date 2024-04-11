Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final yolundaki ilk maçına bu akşam Atina'da çıkıyor. Rakip formunun zirvesindeki Olympiakos. Ancak Yunan devinin de önemli eksikleri var.

ÖNCE ATİNA SONRA LONDRA

Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesinin galibi yari finalde Aston Villa-Lille'in kazananıyla karşılaşacak. Bu iki ekibin oynayacağı ilk maç da Sarı-Lacivertliler açısından önemli. Bu akşam Atina'daki karşılaşma bittikten sonra saat 22.00'de gözler İngiltere'ye çevrilecek. Aston Villa, turnuvanın favorisi olarak gösteriliyor. İlk maçı sahasında oynayacak olan İngiliz ekibi avantaj peşinde koşacak. Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ise deplasmanda sürpriz bir sonuç almaya çalışacak.

OOSTERWOLDE CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Olympiakos ile oynanacak olan Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında iki isim sınırda. Bunlarda biri olan Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle bu akşam görev yapamayacak. Sınırdaki diğer isim ise Jayden Oosterwolde. Hollandalı yıldız ilk maçta kart görmesi halinde rövanşta forma giyemeyecek. Olympiakos ise bu konuda daha da sıkıntılı. Yunan devinde Camara, Fortounis, Iborra, Carmo ve Retsos bu akşam sarı kart görmeleri halinde Kadıköy'deki müsabakada cezalı olacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.