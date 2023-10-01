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Spor

İsmail Kartal: 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'u konuk edecekleri maç öncesi açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2023 Pazar 15:43 - Güncelleme:
İsmail Kartal: 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz
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Fenerbhahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'u konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle yola devam etmek istediklerin söyleyen Kartal, "Taraftarımızın her zaman olduğu çok yoğun ilgisi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Kadıköy'de Fenerbahçe ruhunu ortaya koyarak, bugünkü maça da en iyi şekilde hazırlanarak çıkacağız. Kendi futbolumuzu en iyi şekilde sürdürerek, 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

"3 GÜNDE BİR MAÇ OYNAMAYA ALIŞKINIM"

Deneyimli hoca, "Kolay bir şey değil. 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Tam 3. gün futbolcular kendilerini toplayacakken maça çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama biz alışığız. Daha önce de bu tip maçları oynadım. 3 günde bir maç oynamaya alışkın bir antrenörüm. Futbolcuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini de kullandı.

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