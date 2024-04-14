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Spor

İsmail Kartal: Amansız bir yarışın içindeyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesinde görüşlerini aktardı.

14 Nisan 2024 Pazar 18:52 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Amansız bir yarışın içindeyiz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ligdeki liderlik yarışına değinen Kartal, "Ligin bitimine 7 hafta kaldı. Rakibimizle amansız bir yarış içindeyiz. Olympiakos maçı sonrası çok fazla dinlenme şansımız olmasa da hazırlanmaya çalıştık. İki takım için de zorlukları olan bir maç. Takım olarak her maça maç maç düşünerek konsantre olduk. Çok zamanımız olmasa da oyuncularımı fiziksel ve zihinsel olarak iyi hazırladığımı düşünüyorum." dedi.

Sebastian Szymanski olmadan oluşturulan orta saha kurgusu hakkında konuşan Kartal, "Rakip takımın orta sahasının neler yapabildiğini biliyoruz. Biz de orta sahamızı o yönde belirledik. Ümit ediyorum ki oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yapacak ve yolumuza 3 puanla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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