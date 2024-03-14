İsmail Kartal: Biz bu sene şampiyon olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçından önce açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "İlk maçta ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanmasını bildik. Çok güçlü, genç, sistem takımına karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Çok güzel reaksiyon vererek bunu gerçekleştirdik. Bu akşam da kendi evimizde aynı ciddiyetle, aynı şekilde planımıza sadık kalarak, kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz" dedi.

Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Bu akşam burada taraftarımızla birlikte çeyrek finale çıktığımızda hangi takımla eşleşeceğimizi bekliyoruz. Tabii ki bu akşam turu geçmemiz gerekiyor. Önce bu akşamki turu geçelim, ondan sonrasına bakacağız" diye devam etti.

İsmail Kartal, "Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştim, ben aynı yerdeyim, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal, son olarak, "Oyuncularımız, biz teknik heyet her şeyin farkındayız. Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon olacağız ve bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" diye konuştu.