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Spor

İsmail Kartal: Biz buraya inanarak geldik

Hatayspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç hakkında görüşlerini aktardı.

2 Mart 2024 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Biz buraya inanarak geldik
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Maçtan önce söylediğim gibi bu maça çok iyi hazırlandık. Bir reaksiyon gerekiyordu. Bu akşam böyle oldu. 2-0 olduktan sonra çok net pozisyonlarımız vardı. Sonuçta kazanmasını bildik. Yüksek beklentim olan oyuncularım sahada beklentilerime çok iyi cevap verdi Fred'in coşkusu enerjisi, Becao'nun 4 ay sonra dönmesi ve iyi oyun çıkarması... Bütün takım buraya inanarak geldi. Maçı kazanmak istiyorduk. Taraftarı 3 puan ile mutlu ettiğimizi düşünüyorum."

Volkan Demirel benim kardeşim ve nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.

Takımdaki oyuncuların hepsi üst düzey. Herkese aynı mesafedeyiz. Hepsini ne kadar sevdiğimizi biliyorlar. Şu ana kadar güzel geldik. Sezon sonuna kadar sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

Bazı oyuncuları oynamaları için, bazılarını yıpratmamak için bu değişiklikleri yaptım. Zor bir deplasmandan 3 puan alarak güzel bir reaksiyon verdi takım. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

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