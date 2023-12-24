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  • İsmail Kartal derbi için net konuştu! ''Kazanacağız, başka yolu yok''
Spor

İsmail Kartal derbi için net konuştu! ''Kazanacağız, başka yolu yok''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesi yapılan idmanda öğrencilerini uyardı. Alınacak derbi zaferinin öneminden bahseden deneyimli çalıştırıcı 'Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etme vakti. Derbiyi kazanacağız. Başka yolu yok' dedi. İşte detaylar...

Sabah24 Aralık 2023 Pazar 09:48 - Güncelleme:
İsmail Kartal derbi için net konuştu! ''Kazanacağız, başka yolu yok''
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dün öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın artılarını eksilerini tek tek anlatan tecrübeli çalıştırıcı, dev mücadele öncesinde uyarılarını da yaptı.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Derbiyi kazanmanın psikolojik olarak kendilerine üstünlük sağlayacağının altını çizen Kartal, şunları söyledi:

"Rakibimiz de bizim kadar şampiyonluğu istiyor. Avantajlıyız çünkü evimizde taraftarımızın önünde oynayacağız. Alacağımız galibiyet, Galatasaray karşısında bize hem moral aşılar hem de psikolojik olarak üstünlüğü sağlar. Süper Kupa finali öncesinde bu maçtan üç puanla ayrılmalıyız. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etme vakti. Derbiyi kazanacağız. Başka yolu yok. Şampiyonluk istiyorsak zafer bizim olmalı. Herkes de bunun bilincinde olsun. Yarın (bugün) sizden taraftarımızın önünde güzel bir oyun ve iyi bir sonuç istiyorum. Kazanan biz olacağız."

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