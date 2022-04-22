İsmail Kartal: Farklı kazandık, mutluyuz

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Rizespor'un agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Sabırlı ve sakin olmamız gerektiğini söylemiştim. Çok motive olmuşlardı ama kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı, takım rahatladı. Erken bulduğum gol ve penaltı golleriyle devre 3-0 bitti. Farklı kazandık, mutluyuz." dedi.

Mevkileri değiştirerek rakipleri şaşırtmak isteidklerini belirten tecrübeli teknik adam, "4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz, rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar." şeklinde konuştu.

'Arda Güler için ne demek istersiniz?' sorusuna deneyimli çalıştırıcı, "Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. takımda bir dengemiz var, herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim." dedi.

Rizespor ile ilgili de konuşan Kartal, "Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor'un büyükleri vardır, buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.