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Spor

İsmail Kartal: Fikstürü avantaja çevirmek istiyoruz

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'de Pendikspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2024 Pazar 18:42 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Fikstürü avantaja çevirmek istiyoruz
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan İrfan Can Eğribayat Pendikspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal maçı kazanmak istediklerini söyleyerek, "Eski kulüp başkanlarımızdan Tahsin Kaya'nın vefatından dolayı yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu maça sadece 1 gün hazırlanabildik. Bu maça en iyi oyuncularımı hazırlamaya çalıştım. Kazanmak zorundayız çünkü rakibimiz kazandı. Taraftarlarımızı mutlu ederek 3 puan almayı hedefliyoruz." dedi.

Tecrübeli teknik adam ayrıca "Maç maç düşünüyoruz. Hep aynı oyuncularla oynamadan, rotasyonlu bir şekilde oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. En dinlenmiş oyuncularımızı kullanarak fikstürü avantaja çevirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

'3-0 KAZANIRIZ'

İrfan Can Eğribayat ise, "Kupada üzücü bir sonuç almıştık ama sonra hem ligde hem kupada kazandık. Böyle ufak kazalar olabiliyor, rakibimiz de elendi mesela kupadan. Lige ve Avrupa'ya odaklanmış durumdayız. Orada da hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci son olarak, "Bugün 3-0 kazanırız gibi hissediyorum. Serdar Aziz kornerden atar, Szymanski uzun zamandır atamıyor o atar, bir tane de Dzeko'ya yazalım." şeklinde konuştu.

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