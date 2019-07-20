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İsmail Kartal: Frey ve Barış Alıcı için girişimimiz oldu, beklemedeyiz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İsmail Kartal, Frey ve Barış transferlerinde beklemede olduklarını ifade etti. Ayrıca Kartal Ligin bu yıl zor geçeceğini düşündüğünü söyledi.

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Kampın son gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek “ Erzurum’da ki kampımız yarın sona erecek. Kamp çalışmalarımız gayet tempolu ve güzel geçti. Bazı ufak tefek sakatlıklar oldu ama kamp döneminde bu sakatlıklar olur. Bugün İran’ın Traktör takımıyla hazırlık maçı yapacağız. Alt yapıdan 12 genç oyuncu arkadaşımızı kampa dahil ettik. Oradan birkaç oyuncuyu Rizespor’a kazandırmak istiyoruz. Ben her gittiğim yerde altyapıya önem veren bir hocayım. Onların gelişimine destek vermek istiyoruz. Buradan birkaç futbolcuyu A takıma kazandırmak istiyoruz. Eksikliklerimiz var ama yönetimimiz bunları gidermek için yoğun bir çaba içerisindeler. Bu bir süreç biz bu süreci en iyi şekilde değerlendirip Rizespor’a faydalı oyuncuları takıma katmak istiyoruz. Gönül ister ki transfer edeceğimiz oyuncuları hemen takıma dahil edelim bize alışsınlar. Tek eksiğimiz transfer edeceğimiz oyuncuların şuana kadar aramıza katılamaması. Bugün bütün kulüpler bu süreç içerisinde bu kolay bir süreç değil burada kimsenin suçu yok. İstediğimiz oyuncuları aramıza katarak başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz” dedi.

Kartal, Frey ve Barış’ın transferinde beklemede olduklarını belirterek “Bazı oyuncuları bonservisiyle aramıza kattık. Genç ileriye dönük yatırımlık oyuncular var kadromuzda. Frey konusunda bir girişimimiz oldu. Barışla ’da ilgimiz oldu bu oyuncuların kiralanması konusunda beklemedeyiz. Sadece Frey değil başka planlarımızda var. A palanı, B plan ve C planı yaptık. Olmazsa B planına geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in bu yıl zorlu geçeceğini düşündüğünü vurgulayan Kartal, “ Zor bir lig olacak. Geçen yılda malumunuz 2 maç kaybeden küme düşmeye kadar geliyordu. Bu da Ligin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu yıl ligin çok zor olacağını düşünüyorum. Lige iyi hazırlananların daha avantajlı olacaklarını düşünüyorum. Bizim oynayacağımız maça ne kadar konsantre olacağımız önemli. Her rakibe karşı ayrı hikaye ve senaryo yazmaya çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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