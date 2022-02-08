İsmail Kartal: Futbolun adaleti tecelli etmedi

8 Şubat 2022 Salı 23:22 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 23:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yukatel Kayserispor'a elendikleri kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, Kayserispor'un futbol adıan bir şey üretmeden turu geçtiğini belirtirken, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememiz rağmen golü bulamadık. Geldiğimizden beri auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor. Futbolun adaleti bu akşam tecelli etmedi." dedi.

Sarı-lacivertli takımın oyununun geliştiğini söyleyen İsmail Kartal, "Oyunumuzun geliştiğini görebiliyorum, bunu görebilen objektif insanlar da var. Bazı maçları kaybedersin ama bu şekilde kaybetmek beni de oyuncularımı da çok üzdü. Böyle bir gol yiyip elenmeyi, benim takımım hak etmedi." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal ayrıca, "Yerinde müdahaleler yaptığımızı düşünüyorum. Bir türlü golü bulamadık. Zaten golü bulsak bu akşam turu geçen biz olurduk. Birkaç galibiyet arka arkaya alabilsek, her şey daha iyi duruma gelecek. Ancak şanssızlıklar yaşıyoruz. Oyuncularım geldiğimizden beri elinden geleni yapıyor, değişim var ama bunu sonuca çevirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.