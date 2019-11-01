Maçta her şeyin gayet iyi ve planladıkları gibi gittiğini söyleyen İsmail Kartal, "İlk top Aborhoun'un kafasından giriyor. Akabinde bir penaltı. Bize göre tartışmaya açık bir pozisyonda penaltıdan ikinci golü yedik. Ondan sonra oyun disiplininden kopmadık. Oyun gayet dengeli bir şekilde gidiyordu. Hatta biraz da biz rakibin üzerine giderek bir gol bulup bir ikinciyi de atabiliriz planlamalarımızla beraber sonuç almak istedik. Üst üste birkaç korner, ceza sahası dışından pozisyonlarımız da vardı. Yüzde yüz pozisyon demeyelim de, yüzde yüz pozisyon üretmeye çalıştık. İyi mücadele etmeye çalıştık. Rakibin neredeyse pozisyon olmadan şanssız bir şekilde kendi kalemize attığımız gol, tartışmaya açık bir penaltıyla maçı kaybettik" dedi.

Üzgün olduklarını kaydeden Kartal, "Keşke şanssız goller yemeden daha iyi futbol oynayarak buradan puan ya da puanlarla ayrılsaydık. Olmadı, artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Erken gelen gollerden sonra 2-0 geri düştüklerini hatırlatan Çaykur Rizespor teknik patronu İsmail Kartal; "2. yarı orta sahadan sarı kartı olan Diomande riskliydi. Onun yerine Barış Alıcı'yı oyuna aldık. Bir hücumcu daha alıp en azından hücum gücünü artırıp gol bulabilir miyiz planlamasını yaptık. Bu arada 3'ü yiyebilirdik ama gol de atabilirdik. Olmadı. Skor böyle olunca da Umar ile de maçın içinde konuştuk ve oyunda tuttuk. En azından maç temposu kazansın" ifadelerini kullandı.