Fenerbahçe, bu sezonki en büyük hayal kırıklığı yaşadığı haftayı geride bıraktı.

Önce perşembe günü Olympiakos karşısında Konferans Ligi'ne çeyrek finalde havlu atıldı. Pazartesi günü ise Sivas deplasmanında 2 kez öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde bitime 5 hafta kala lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 4'e yükseldi. Kanarya, Sivas'ta takılmadan önce şampiyonluk için kaderini kendi elinde tutuyordu. Kalan tüm maçların kazanılması halinde ligde yıllarca süren şampiyonluk hasreti sona erecekti. Ancak artık işler değişti.

"SİZE GÜVENİM TAM"

İsmail Kartal ve öğrencileri, 1 günlük iznin ardından dün Samandıra'da toplanarak Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Kartal ve futbolcular idmanda bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulundu. Hem tecrübeli teknik adamın hem de kaptanların söz aldıkları öğrenildi. Yapılan toplantıa Kartal'ın, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Her şeye rağmen biten bir şey yok. Benim size güvenim tam. Biz kalan tüm maçlarımızı kazanalım, rakibimiz de bizim gibi takılabilir" dediği kaydedildi.

"HEDEFE ULAŞABİLİRİZ"

Kaptanların ise bu toplantıda, "Özellikle Olympiakos maçı sonrası aldığımız bu sonuç hiç iyi olmadı. Bize güvenen taraftarlarımızı fazlasıyla üzdük. Ligde 2'si derbi olmak üzere 5 finalimiz kaldı. Derbi galibiyetleri her zaman önemlidir ama şu anki durumda kazanılması zorunlu maçlar oldu. Şampiyonluk yolunda ipler elimizde değil ama bize yakışan, kalan tüm maçlarımızı kazanmak ve neler olacağını görmek. 5'te 5 yapabilirsek, hedefimize ulaşma şansımız olabilir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.